Москва20 маяВести.В небе над Тульской областью сбит украинский беспилотник. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор области Дмитрий Миляев.
Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированоговорится в сообщении главы региона
Губернатор также напомнил, что прошедшей ночью было сбито пять БПЛА ВСУ и предупредил, что на территории Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.