В Тульской области сбили еще один беспилотник

Москва20 мая Вести.В небе над Тульской областью сбит украинский беспилотник. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор области Дмитрий Миляев.

Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано говорится в сообщении главы региона

Губернатор также напомнил, что прошедшей ночью было сбито пять БПЛА ВСУ и предупредил, что на территории Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.