Москва13 июлВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Вражеская атака была отражены ночью 13 июля.
Три украинских беспилотника уничтожены... Пострадавших нетнаписал Миляев в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Накануне в черте региона были сбиты 25 беспилотников.