Москва13 июлВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Вражеская атака была отражены ночью 13 июля.

Три украинских беспилотника уничтожены... Пострадавших нет

написал Миляев в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Накануне в черте региона были сбиты 25 беспилотников.