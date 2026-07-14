Москва14 июлВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 3 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Тульской областью. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Милев.
Еще 3 украинских беспилотника уничтожены… Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксированонаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всего с начала суток 14 июля в черте региона сбито 14 вражеских дронов.
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.