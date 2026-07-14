Еще 3 украинских беспилотника уничтожены в небе над Тульской областью

Еще 3 украинских беспилотника сбиты в Тульской области Еще 3 украинских беспилотника уничтожены в небе над Тульской областью

Москва14 июл Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 3 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Тульской областью. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Милев.

Еще 3 украинских беспилотника уничтожены… Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всего с начала суток 14 июля в черте региона сбито 14 вражеских дронов.

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.