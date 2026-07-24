Над Тульской областью уничтожено еще 8 беспилотных летательных аппаратов

В Тульской области силы ПВО сбили еще 8 украинских дронов Над Тульской областью уничтожено еще 8 беспилотных летательных аппаратов

Москва24 июл Вести.В Тульской области дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали еще восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

Еще 8 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России написал Дмитрий Миляев

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.

Глава региона призвал жителей быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов немедленно звонить по телефонам экстренных служб 01, 101, 112.

На территории Тульской области сохраняется опасность атаки дронов, подчеркнул Миляев.