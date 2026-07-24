Москва24 июлВести.В Тульской области дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали еще восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
Еще 8 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россиинаписал Дмитрий Миляев
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.
Глава региона призвал жителей быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов немедленно звонить по телефонам экстренных служб 01, 101, 112.
На территории Тульской области сохраняется опасность атаки дронов, подчеркнул Миляев.