Москва20 июлВести.В Тульской области дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали еще пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
Еще 5 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россиинаписал Дмитрий Миляев
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Глава региона призвал жителей быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать по телефонам экстренных служб - 01, 101, 112.
В регионе сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Дмитрий Миляев.