Над Тульской областью уничтожено еще пять беспилотников ВСУ

В Тульской области ПВО ликвидировала еще пять беспилотников Над Тульской областью уничтожено еще пять беспилотников ВСУ

Москва20 июл Вести.В Тульской области дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали еще пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

Еще 5 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России написал Дмитрий Миляев

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Глава региона призвал жителей быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать по телефонам экстренных служб - 01, 101, 112.

В регионе сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Дмитрий Миляев.