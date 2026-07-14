Уничтожены еще 9 БПЛА в Тульской области, пострадавших нет

В Тульской области уничтожены еще 9 украинских беспилотников Уничтожены еще 9 БПЛА в Тульской области, пострадавших нет

Москва14 июл Вести.В Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 9 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано уточнил он в мессенджере МАХ

Ранее сообщалось, что 14 июля на территории Тульской области в течение дня были ликвидированы 22 БПЛА. Таким образом, общее число сбитых дронов составило 31. По данным губернатора, никто не пострадал, здания не повреждены.

Миляев призвал жителей региона быть внимательней, а в случае обнаружения обломков БПЛА сообщать в экстренные службы.