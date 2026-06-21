Миляев: на территории Тульской области сбито еще 10 беспилотников ВСУ

В Тульской области уничтожено еще 10 украинских беспилотников Миляев: на территории Тульской области сбито еще 10 беспилотников ВСУ

Москва21 июн Вести.В воздушном пространстве Тульской области были обнаружены и уничтожены еще 10 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что в результате налета ударной техники ВСУ пострадавших нет.

Еще 10 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России написал глава области в своем канале в MAX

Кроме того, согласно предварительным данным, не зафиксировано и повреждений зданий и инфраструктуры.

Ранее на территории региона фиксировалось уничтожение четырех беспилотников ВСУ. Таким образом, за 21 июня их число достигло 14 штук.