Москва11 июнВести.Над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны сбили еще 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще 10 украинских беспилотников

написал Дмитрий Миляев

По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры зафиксировано не было.

Информации о пострадавших не поступало.

Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.