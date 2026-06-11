Москва11 июнВести.Над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны сбили еще 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще 10 украинских беспилотниковнаписал Дмитрий Миляев
По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры зафиксировано не было.
Информации о пострадавших не поступало.
Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.