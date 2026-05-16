Над Тульской областью сбиты еще 4 украинских дрона

Москва16 мая Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили четыре цели над территорией Тульской области.

Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, ПВО уничтожила украинские беспилотные летательные аппараты.

Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще 4 украинских беспилотника говорится в заявлении

В результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура и здания не повреждены.

Кроме того, Дмитрий Миляев напомнил жителям, что на территории Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.