Москва16 маяВести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили четыре цели над территорией Тульской области.
Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, ПВО уничтожила украинские беспилотные летательные аппараты.
Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще 4 украинских беспилотникаговорится в заявлении
В результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура и здания не повреждены.
Кроме того, Дмитрий Миляев напомнил жителям, что на территории Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.