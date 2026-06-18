Москва18 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Тульской областью сбили 24 вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
24 украинских беспилотника уничтожены… Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированонаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.