Российские военные отразили беспилотную атаку противника на Тульскую область В Тульской области успешно уничтожены 24 украинских беспилотника

Москва18 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Тульской областью сбили 24 вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

24 украинских беспилотника уничтожены… Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.