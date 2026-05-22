Москва22 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 8 беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
8 украинских беспилотников уничтожены… Пострадавших нетнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
В Тульской области сохраняется режим "Беспилотная опасность". Накануне было сбито 10 вражеских БПЛА.
По данным Министерства обороны, ночью 22 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.