Силы ПВО уничтожили 8 беспилотников в небе над Тульской областью

Москва22 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 8 беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

8 украинских беспилотников уничтожены… Пострадавших нет написал он в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

В Тульской области сохраняется режим "Беспилотная опасность". Накануне было сбито 10 вражеских БПЛА.

По данным Министерства обороны, ночью 22 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.