Москва22 маяВести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на пятницу перехватили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА самолетного типа сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тверской, Смоленской, Тульской и Ярославскими областями.
Кроме того, вражеские дроны уничтожили в небе над Московским регионом, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.
Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ пострадал мужчина в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа Белгородской области.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Позднее движение восстановили.