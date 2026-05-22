ПВО России за ночь перехватила 217 беспилотников ВСУ Минобороны: за ночь уничтожены 217 дронов ВСУ

Москва22 мая Вести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на пятницу перехватили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА самолетного типа сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тверской, Смоленской, Тульской и Ярославскими областями.

Кроме того, вражеские дроны уничтожили в небе над Московским регионом, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ пострадал мужчина в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа Белгородской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Позднее движение восстановили.