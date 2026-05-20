Москва20 мая Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 19 мая до 07.00 мск 20 мая.

В Минобороны уточнили, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев.

Кроме того, по информации ведомства, ПВО ликвидировала дроны в небе над Крымом, Татарстаном и Московским регионом.

Также в Минобороны сообщили, что беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью средства ПВО нейтрализовали в регионе около 20 украинских беспилотников. Сообщалось также, что в Ставропольском крае противовоздушная оборона отразила атаку вражеских БПЛА на промышленную зону Невинномысска.