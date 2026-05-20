Москва20 мая Вести.В Ставропольском крае силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на промышленную зону Невинномысска. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Наши ПВО отразили налет беспилотников, который был направлен на промзону Невинномысска. По оперативной информации, пострадавших нет, разрушений нет уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время глава Ставрополья предупредил, что режим беспилотной опасности на территории региона продолжает действовать. "Сохраняйте бдительность и осторожность", — рекомендовал Владимиров.