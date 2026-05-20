Москва20 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, дроны противника нацелены на промзону Невинномысска.
Под Невинномысском наши ПВО отражают налет вражеских беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбитияпроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Ставрополья предупредил, что режим беспилотной опасности продолжается действовать на всей территории края. "Будьте бдительны, берегите себя", - добавил Владимиров.