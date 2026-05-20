Владимиров: силы ПВО отражают атаку БПЛА на промзону в Невинномысске

Украинские БПЛА пытаются атаковать промзону на Ставрополье Владимиров: силы ПВО отражают атаку БПЛА на промзону в Невинномысске

Москва20 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, дроны противника нацелены на промзону Невинномысска.

Под Невинномысском наши ПВО отражают налет вражеских беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбития проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ставрополья предупредил, что режим беспилотной опасности продолжается действовать на всей территории края. "Будьте бдительны, берегите себя", - добавил Владимиров.