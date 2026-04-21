Над территорией России ночью уничтожили 97 украинских БПЛА

Москва21 апр Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 20 апреля до 07.00 мск 21 апреля.

Уточняется, что ПВО уничтожила беспилотники над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, а также акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Кроме того, в селе Вознесеновка Шебекинского округа региона при ударе БПЛА в частном доме были выбиты окна, повреждения получила внутренняя отделка комнаты.