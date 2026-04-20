Над территорией России ночью сбили 112 украинских БПЛА Минобороны: силы ПВО ночью сбили 112 украинских беспилотников над территорией РФ

Москва20 апр Вести.Средства противовоздушной обороны уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 19 апреля до 07.00 мск 20 апреля.

Уточняется, что беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Крыма, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что один мужчина погиб, еще один пострадал при ночной массированной атаке беспилотников на Туапсе.

Также стало известно, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки дрона в Суземском районе Брянской области.