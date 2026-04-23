Ночью над территорией России сбили 154 украинских беспилотника Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 154 украинских БПЛА над территорией РФ

Москва23 апр Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 22 апреля до 07.00 мск 23 апреля.

Уточняется, что беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, а также Крыма.

Кроме того, добавили в Минобороны, дроны ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в Самарской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины один человек погиб, еще несколько пострадали. По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в Самаре и Новокуйбышевске из-за атак украинских дронов занятия в школах перенесли на вторую смену.