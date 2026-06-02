ПВО России с утра уничтожила 158 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО уничтожили 158 украинских БПЛА над регионами России

Москва2 июн Вести.Средства противовоздушной обороны уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что ПВО ликвидировала украинские беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, а также Крыма.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что противовоздушная оборона в ночь на вторник уничтожила 148 беспилотников Вооруженных сил Украины.