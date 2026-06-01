Москва1 июн Вести.Средства противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, а также Крыма.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что противовоздушная оборона в течение ночи сбила 72 украинских беспилотника.