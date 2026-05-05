Москва5 мая Вести.Российская противовоздушная оборона сбила 93 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сообщению в официальном канале военного ведомства в мессенджере MAX, дежурные средства ПВО работали в период с 14.00 до 21.00.

Уточняется, что беспилотники были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, а также республиками Адыгея и Крым, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Киевский режим продолжает использовать беспилотники для атаки российских регионов. Утром 5 мая за два часа были сбиты 43 украинских дрона самолетного типа.