ПВО России с утра уничтожила 133 украинских беспилотника Минобороны: силы ПВО уничтожили 133 украинских БПЛА над территорией России

Москва1 июл Вести.Средства противовоздушной обороны с утра уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В министерстве обороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, а также Тульской областей.

Кроме того, БПЛА ВСУ ликвидированы в небе над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Башкирией, Калмыкией и над акваторией Азовского моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что противовоздушная оборона (ПВО) в течение ночи уничтожила 179 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России.