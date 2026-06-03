ПВО с утра ликвидировала 82 украинских беспилотника над территорией РФ Минобороны: силы ПВО сбили 82 украинских беспилотника над территорией России

Москва3 июн Вести.Средства противовоздушной обороны с утра уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областей, а также Крыма и над акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что противовоздушная оборона в ночь на 3 июня ликвидировала 354 беспилотника Вооруженных сил Украины.