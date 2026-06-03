ПВО сбила более 350 украинских БПЛА за ночь МО РФ: средства ПВО за ночь сбили 354 украинских дрона

Москва3 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 3 июня, уничтожили 354 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Силы ПВО за прошедшую ночь отработали над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Вражеские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской областями и Московским регионом. Воздушную атаку противника также отбили над Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее сообщалось, что дрон украинских боевиков атаковал пассажирский автобус, следующий по маршруту Москва – Симферополь. Погибли семь мирных жителей, еще 11 человек ранены.

Кроме того, в Брянской области при падении обломков БПЛА пострадала шестилетняя девочка, ее госпитализировали.

Помимо этого, угрозу БПЛА в течение ночи объявляли в Санкт-Петербурге. Над территорией Ленинградской области уничтожили порядка 50 беспилотников. Данные о разрушениях на земле не приводились. Еще 22 дрона сбили на подлете к Москве.