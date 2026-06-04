За ночь отражена атака 272 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО в течение ночи сбили 272 дрона ВСУ

Москва4 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 4 июня, уничтожили 272 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

Российская ПВО отработала над 11 российскими регионами, а также Черным и Азовским морями в период с 20.00 мск 3 июня до 7.00 мск 4 июня.

В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Атаку вражеских беспилотников отразили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областями, а также над Крымом.

Ранее власти Крыма сообщили о гибели трех мирных жителей в результате удара украинских боевиков по Симферополю. Еще семь человек ранены.

Уточнялось, что свыше 20 дронов сбили в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана. В одном селе обломки беспилотника повредили частный дом.

Кроме того, власти Воронежской области сообщили об отражении воздушной атаки над восемью районами и одним городским округом в регионе. Всего сбили 20 БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.