Москва23 апрВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 украинских беспилотника днем в четверг, 23 апреля. Об этом сообщило Минобороны России.
Дежурные расчеты ПВО отработали над акваторией Черного моря и шестью российскими регионами.
С 8.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Вражеские беспилотники были сбиты над Архангельской и Самарской областями. Кроме того, ПВО работала над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями.
Воздушная атака ВСУ также отражена над Черным морем.
В ночное время ПВО уничтожила 154 беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что в результате ночного налета дронов на Самарскую область погиб мирный житель, еще несколько пострадали.