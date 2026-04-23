Москва23 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 украинских беспилотника днем в четверг, 23 апреля. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные расчеты ПВО отработали над акваторией Черного моря и шестью российскими регионами.

С 8.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Вражеские беспилотники были сбиты над Архангельской и Самарской областями. Кроме того, ПВО работала над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями.

Воздушная атака ВСУ также отражена над Черным морем.

В ночное время ПВО уничтожила 154 беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что в результате ночного налета дронов на Самарскую область погиб мирный житель, еще несколько пострадали.