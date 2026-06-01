Москва1 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 72 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.
Дежурные расчеты ПВО отработали в период с 20.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня.
В течение прошедшей ночи … дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Вражеские беспилотники уничтожены над восемью российскими регионами. Среди них – Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская и Ростовская области, а также Крым. Дроны ВСУ также сбиты над Черным морем.
Ранее сообщалось, что на фоне воздушной тревоги приостановлены полеты в трех аэропортах Северного Кавказа – Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный) и Магасе.
Кроме того, власти Ростовской области сообщили о налете БПЛА ВСУ в городах Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также в восьми районах области.
За неделю с 18 по 24 мая российская ПВО уничтожила 2265 украинских дронов – на 1632 БПЛА меньше, чем за неделю ранее.