За ночь силы ПВО отразили атаку более 70 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО в течение ночи уничтожили 72 беспилотника ВСУ

Москва1 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 72 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

Дежурные расчеты ПВО отработали в период с 20​​​.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня.

В течение прошедшей ночи … дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Вражеские беспилотники уничтожены над восемью российскими регионами. Среди них – Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская и Ростовская области, а также Крым. Дроны ВСУ также сбиты над Черным морем.

Ранее сообщалось, что на фоне воздушной тревоги приостановлены полеты в трех аэропортах Северного Кавказа – Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный) и Магасе.

Кроме того, власти Ростовской области сообщили о налете БПЛА ВСУ в городах Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также в восьми районах области.

За неделю с 18 по 24 мая российская ПВО уничтожила 2265 украинских дронов – на 1632 БПЛА меньше, чем за неделю ранее.