На Северном Кавказе закрылись три аэропорта на фоне угрозы БПЛА

Москва1 июн Вести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в тех аэропортах на Северном Кавказе на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как следует из сообщения ведомства, временно закрылись аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в официальном канале "Говорит Росавиация"

Ранее ночью 1 июня на территории Северного Кавказа была объявлена воздушная тревога из-за опасности атаки украинских БПЛА.