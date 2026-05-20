Москва20 маяВести.Ночью 20 мая в аэропортах трех республик Северного Кавказа введены ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В частности, запрет на обслуживание рейсов объявлен в воздушных гаванях Владикавказа (Северная Осетия), Грозного (Чечня) и Магаса (Ингушетия).
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 20 мая в республиках Северного Кавказа была объявлена воздушная тревога из-за опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.