Москва1 июнВести.На территории Северного Кавказа объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает дагестанская республиканская служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
03.17
В то же время жителей Северной Осетии и Кабардино-Балкарии предупредили об угрозе воздушной атаки руководители республик Сергей Меняйло и Казбек Коков.
Ранее ночью 1 июня воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, включая Татарстан, Краснодарский и Ставропольский края.