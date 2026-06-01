На Северном Кавказе объявлена опасность атаки БПЛА

Москва1 июн Вести.На территории Северного Кавказа объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает дагестанская республиканская служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В то же время жителей Северной Осетии и Кабардино-Балкарии предупредили об угрозе воздушной атаки руководители республик Сергей Меняйло и Казбек Коков.

Ранее ночью 1 июня воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, включая Татарстан, Краснодарский и Ставропольский края.