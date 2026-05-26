Беспилотная опасность объявлена на Северном Кавказе На Северном Кавказе объявлена опасность атаки БПЛА

Москва26 мая Вести.На территории Северного Кавказа вечером 26 мая объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РСЧС Республики Дагестан в мессенджере MAX.

Возможны перебои мобильного интернета.

В сообщении содержится призыв к гражданам быть бдительными и осторожными, по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам.

Телефон экстренных оперативных служб – 112.

Незадолго до этого глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил о беспилотной опасности на территории республики.