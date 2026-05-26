Москва26 маяВести.На территории Северного Кавказа вечером 26 мая объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РСЧС Республики Дагестан в мессенджере MAX.

Возможны перебои мобильного интернета.

В сообщении содержится призыв к гражданам быть бдительными и осторожными, по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам.

Телефон экстренных оперативных служб – 112.

Незадолго до этого глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил о беспилотной опасности на территории республики.