Москва26 мая Вести.На территории Кабардино-Балкарии объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщал глава республики Казбек Коков в Telegram-канале.

Он предупредил, что в целях безопасности местами возможно замедление работы мобильного интернета.

Коков призвал граждан следить за передаваемыми сообщениями.

Он также напомнил, что нельзя приближаться к обломкам БПЛА на земле, не следует использовать в непосредственной близости от них мобильный телефон или иные средства связи. При обнаружении обломков нужно по возможности предупредить окружающих об опасности и незамедлительно сообщить информацию об обнаружении аппарата, позвонив на единый номер вызова экстренных служб – 112.