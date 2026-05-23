Москва23 мая Вести.На территории Чувашской Республики объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает глава Чебоксар Станислав Трофимов в MAX.

Будьте бдительны, примите меры личной безопасности говорится в сообщении

Гражданам напомнили, что при нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание, в паркинг, подземный переход либо другое капитальное строение, спуститься подвал. В крайнем случае можно укрыться за деревьями.

При нахождении в транспорте, надо выйти из него и укрыться в безопасном месте.

В здании - спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. В квартире или доме - отойти от окон и укрыться в помещение, где их нет.

При обнаружении в небе беспилотника нужно сообщить по номеру 112.