Москва29 маяВести.На территории Чувашской Республики объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава города Чебоксары Станислав Трофимов в своем Telegram-канале.
Внимание, в Чувашской Республике объявлена ракетная опасность!написал Станислав Трофимов
Жителям рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон - коридорах, ванных, туалетах, кладовых.
При нахождении на улице следует спуститься в подвал, подземный переход, паркинг или другое безопасное место. В транспорте - остановиться, выйти и также укрыться в безопасном месте.
В здании необходимо спуститься на самые нижние этажи и не пользоваться лифтами.
Трофимов пояснил, что действовать следует так же, как при угрозе атаки БПЛА.
Изменения в названии режима касаются прежде всего протоколов работы силовых ведомств.
Жителей республики просят сохранять спокойствие и не паниковать.