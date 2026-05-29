Жителей Чувашской Республики предупредили о ракетной опасности В Чувашии объявили ракетную опасность

Москва29 мая Вести.На территории Чувашской Республики объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава города Чебоксары Станислав Трофимов в своем Telegram-канале.

Внимание, в Чувашской Республике объявлена ракетная опасность! написал Станислав Трофимов

Жителям рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон - коридорах, ванных, туалетах, кладовых.

При нахождении на улице следует спуститься в подвал, подземный переход, паркинг или другое безопасное место. В транспорте - остановиться, выйти и также укрыться в безопасном месте.

В здании необходимо спуститься на самые нижние этажи и не пользоваться лифтами.

Трофимов пояснил, что действовать следует так же, как при угрозе атаки БПЛА.

Изменения в названии режима касаются прежде всего протоколов работы силовых ведомств.

Жителей республики просят сохранять спокойствие и не паниковать.