Глава Чебоксар сообщил о переводе школ на удаленку из-за ракетной опасности Мэр Чебоксар: школы перевели на дистанционный режим из-за ракетной опасности

Москва7 мая Вести.Школьники Чебоксар сегодня останутся дома и будут учиться дистанционно из-за объявления в Чувашской Республике ракетной опасности, сообщил глава города Станислав Трофимов в мессенджере МАХ.

Уважаемые чебоксарцы, на территории Чувашской Республики объявлена ракетная опасность! … Школы будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома. Вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки написал мэр

Он также попросил родителей дошкольников воздержаться от посещения детских садов и остаться дома.