Москва10 июн Вести.Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетному удару. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем канале в мессенджере MAX/

Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах отметил глава республики

По его словам, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка.

Держу ситуация на личном контроле, нахожусь в постоянном контакте с правоохранительными органами и профильными ведомствами для обеспечения безопасности добавил руководитель Чувашии

При этом Николаев призвал жителей республики сохранять спокойствие и бдительность, поскольку ракетная опасность не снята.

Ранее утром 10 июня ракетная угроза была объявлена в нескольких регионах России, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловскую и Челябинскую области.