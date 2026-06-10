Что известно о ракетной атаке ВСУ на Чебоксары к этому часу

Ракетная атака ВСУ на Чебоксары утром 10 июня: что известно к этому часу Что известно о ракетной атаке ВСУ на Чебоксары к этому часу

Москва10 июн Вести.Ранним утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. По уточненным данным, в результате удара три человека получили ранения.

Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой. Угрозы для жизни людей нет. Одного из пострадавших уже отпустили домой.

На местах работают экстренные службы города. Задействованы все средства для обеспечения безопасности граждан и поддержания правопорядка.

После атаки маршруты городского транспорта оперативно изменили - автобусы и троллейбусы направили в обход по улице Гагарина.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев держит ситуацию на личном контроле с первых минут, находясь в постоянном контакте с правоохранительными органами и профильными ведомствами.

Сигнал ракетной опасности сняли, однако регион остается в режиме повышенной готовности – угроза атаки дронов пока не миновала. Все службы приведены в полную готовность. Специалисты осматривают территории и фиксируют разрушения.

Для нуждающихся в поддержке организован пункт помощи в школе №57 Чебоксар - там дежурят врачи и психологи. Также работает телефон горячей линии: 23-50-76.

Олег Николаев назвал произошедшее "очередной подлой попыткой ВСУ нанести удар по региону" и "бессильной злобой террористов, которые, не имея успехов на фронте, пытаются запугать мирных людей в тылу". Глава республики подчеркнул, что эти провокации жителей не сломят, а лишь сделают сплоченнее.

Николаев призвал всех сохранять спокойствие и предельную бдительность и доверять только официальной информации.