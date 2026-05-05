Москва5 маяВести.После атаки украинского БПЛА в Чебоксарах повреждено здание, пострадали несколько человек. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
Столицу региона в течение ночи и утром несколько раз атаковали украинские БПЛА, была объявлена ракетная опасность, звучали сирены.
В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Школы переведены на дистанционное обучение, ограничено движение общественного транспорта, в некоторых торговых центрах приостановлена торговлянаписал Сергей Артамонов
По его словам, в штабе рассматривается возможность объявления ЧС республиканского характера.
В Чебоксарах для помощи жителям развернуты пункты временного размещения, где работают врачи и психологи.
По данным ряда изданий, БПЛА влетел в многоквартирный жилой дом - в квартиру на шестом этаже.
Ранее сообщалось, что школы и техникумы Чувашии перевели на дистанционное обучение из-за угрозы атаки БПЛА.