В Чебоксарах до 42 человек увеличилось число пострадавших от атаки БПЛА

В Чебоксарах увеличилось количество пострадавших горожан в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Также известно о двух погибших.

В результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая 2026 года в Чебоксарах, пострадали 44 человек, два из них погибли написано в сообщении министерства

При этом в организации также отмечают, что 7 жителей Чебоксар самостоятельно обратились в медицинские организации уже после происшествия. Помощь им оказывается амбулаторно.

По состоянию на пятницу, 8 мая, в больницах продолжают находиться 10 пострадавших человек. Из них двое – в тяжелом состоянии.

Еще один человек транспортирован в Нижний Новгород, где в местном ожоговом центре ему окажут специализированную помощь.