Москва8 маяВести.В Чебоксарах увеличилось количество пострадавших горожан в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
В результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая 2026 года в Чебоксарах, пострадали 44 человек, два из них погиблинаписано в сообщении министерства
При этом в организации также отмечают, что 7 жителей Чебоксар самостоятельно обратились в медицинские организации уже после происшествия. Помощь им оказывается амбулаторно.
По состоянию на пятницу, 8 мая, в больницах продолжают находиться 10 пострадавших человек. Из них двое – в тяжелом состоянии.
Еще один человек транспортирован в Нижний Новгород, где в местном ожоговом центре ему окажут специализированную помощь.