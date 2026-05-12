Число погибших при атаке беспилотников на Чебоксары выросло до трех

Москва12 мая Вести.Число жертв атаки беспилотников на Чебоксары, произошедшей 5 мая, выросло до трех человек. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Всего пострадали 47 человек. Большинство пациентов лечатся амбулаторно под контролем врачей.

По оперативным данным на 11.30 12 мая, пострадало 47 человек, трое из них погибли написал Владимир Степанов

В настоящее время в больницах республики остаются восемь человек. Еще один пострадавший продолжает лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде.Владимир Степанов заверил, что лично контролирует ситуацию. Всем пострадавшим оказывается медицинская и социальная помощь.