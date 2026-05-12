Москва12 маяВести.Число жертв атаки беспилотников на Чебоксары, произошедшей 5 мая, выросло до трех человек. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Всего пострадали 47 человек. Большинство пациентов лечатся амбулаторно под контролем врачей.
По оперативным данным на 11.30 12 мая, пострадало 47 человек, трое из них погиблинаписал Владимир Степанов
В настоящее время в больницах республики остаются восемь человек. Еще один пострадавший продолжает лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде.Владимир Степанов заверил, что лично контролирует ситуацию. Всем пострадавшим оказывается медицинская и социальная помощь.