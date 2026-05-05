Три жителя Чебоксар пострадали в результате атаки БПЛА Минздрав Чувашии: три человека пострадали после атаки беспилотников

Москва5 мая Вести.В Чебоксарах в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали три жителя города. Об этом сообщает минздрав Чувашии.

Столица республики подверглась ночному налету вражеских дронов.

По оперативной информации, в результате атаки БПЛА на Чебоксары 5 мая пострадали три человека написано в сообщении министерства

Один из пострадавших в состоянии средней степени тяжести, он доставлен в больницу – угрозы его жизни нет. Еще два человека – в состоянии легкой степени тяжести. Им помощь оказывается амбулаторно.

Ночью в связи с атакой БПЛА в Чебоксарах вводились ограничения в местном аэропорту. Позже их отменили, однако в настоящее время режим вновь был активирован.