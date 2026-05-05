Москва5 маяВести.В Чебоксарах в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали три жителя города. Об этом сообщает минздрав Чувашии.
Столица республики подверглась ночному налету вражеских дронов.
По оперативной информации, в результате атаки БПЛА на Чебоксары 5 мая пострадали три человеканаписано в сообщении министерства
Один из пострадавших в состоянии средней степени тяжести, он доставлен в больницу – угрозы его жизни нет. Еще два человека – в состоянии легкой степени тяжести. Им помощь оказывается амбулаторно.
Ночью в связи с атакой БПЛА в Чебоксарах вводились ограничения в местном аэропорту. Позже их отменили, однако в настоящее время режим вновь был активирован.