Москва5 маяВести.В воздушном пространстве Чебоксар возобновляют полеты гражданских самолетов. Ограничения сняты, сообщает Росавиация.
Теперь воздушной гавани столицы Республики Чувашии предстоит возвращение к штатному режиму работы.
Аэропорт Чебоксары: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ФАВТ в MAX
Ограничения требовались для обеспечения безопасности полетов.
Ночью город подвергся атаке беспилотников. В связи с этим в авиагавани дважды вводили ограничения: вторые из них в настоящее время и сняты.
В результате ударов по городу есть пострадавшие и погибшие. Днем один их дронов врезался в многоквартирный жилой дом.