Аэропорт Чебоксар вернулся к работе без ограничений Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Чебоксар

Москва5 мая Вести.В воздушном пространстве Чебоксар возобновляют полеты гражданских самолетов. Ограничения сняты, сообщает Росавиация.

Теперь воздушной гавани столицы Республики Чувашии предстоит возвращение к штатному режиму работы.

Аэропорт Чебоксары: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ФАВТ в MAX

Ограничения требовались для обеспечения безопасности полетов.

Ночью город подвергся атаке беспилотников. В связи с этим в авиагавани дважды вводили ограничения: вторые из них в настоящее время и сняты.

В результате ударов по городу есть пострадавшие и погибшие. Днем один их дронов врезался в многоквартирный жилой дом.