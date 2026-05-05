SHOT: в многоквартирный жилой дом в Чебоксарах влетел БПЛА Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Чебоксарах

Москва5 мая Вести.В городе Чебоксары беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, БПЛА влетел в квартиру на шестом этаже, повреждено остекление. Предварительно, пострадали восемь квартир.

В настоящее время производится эвакуация жильцов.

Ночью 5 мая Чебоксары подверглись атакам беспилотников. В результате налета ударной техники ВСУ пострадали трое.

Утром глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам.