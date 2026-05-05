Мэр Чебоксар: службы работают усиленно для ликвидации последствий атаки БПЛА Мэр Чебоксар: службы работают усиленно для ликвидации последствий атаки дронов

Москва5 мая Вести.Все городские службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал мэр города Станислав Трофимов.

Он также отметил, что власти держат ситуацию на контроле.

Мы оперативно реагируем на все поступающие сигналы. Городские службы работают в усиленном режиме. На текущий момент зафиксированы повреждения в ряде жилых домов. написал Трофимов в своем канале в мессенджере MAX

Специалисты уже приступили к оценке ущерба и восстановительным работам.

Для граждан, жилье которых повреждено, работают 3 пункта временного размещения. Они расположены на улице Кременского, 34; Магницкого, 5; проспект Ленина, 48.

Жителей призвали сохранять спокойствие.

Враг атаковал Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением беспилотников ночью и утром 5 мая. В результате агрессии пострадали 3 мирных жителя. Один из дронов попал в квартиру на 6-м этаже многоэтажки, также зафиксированы повреждения здания.