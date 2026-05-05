Москва5 маяВести.Первая партия окон для квартир, которые пострадали в результате атаки БПЛА, готова, устанавливать их начнут завтра, 6 мая, сообщил глава города Чебоксары Станислав Трофимов в мессенджере МАХ.
Оконные компании приступили к изготовлению первой партии окон, завтра начнем установкуотметил Трофимов
Он также уточнил, что с 09.00 до 12.00 по местному времени в управе Ленинского района проведут личный прием граждан. Параллельно с 09.00 продолжатся поквартирные обходы в домах, которые пострадали в результате атаки: специалисты замерят поврежденные окна и балконы.
Для тех, чье жилье непригодно для проживания, работают пункты временного размещения на улице Кременского, 34; Магницкого, 5; проспект Ленина, 48.
Враг атаковал Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением беспилотников ночью и утром 5 мая. В результате агрессии пострадали 11 мирных жителей, состояние троих оценивается как тяжелое. Один из дронов попал в квартиру на 6-м этаже многоэтажки, также зафиксированы повреждения здания.