Первая партия окон, выбитых при атаке на Чебоксары, будет установлена в среду

Выбитые при атаке ВСУ окна начнут устанавливать в Чебоксарах в среду Первая партия окон, выбитых при атаке на Чебоксары, будет установлена в среду

Москва5 мая Вести.Первая партия окон для квартир, которые пострадали в результате атаки БПЛА, готова, устанавливать их начнут завтра, 6 мая, сообщил глава города Чебоксары Станислав Трофимов в мессенджере МАХ.

Оконные компании приступили к изготовлению первой партии окон, завтра начнем установку отметил Трофимов

Он также уточнил, что с 09.00 до 12.00 по местному времени в управе Ленинского района проведут личный прием граждан. Параллельно с 09.00 продолжатся поквартирные обходы в домах, которые пострадали в результате атаки: специалисты замерят поврежденные окна и балконы.

Для тех, чье жилье непригодно для проживания, работают пункты временного размещения на улице Кременского, 34; Магницкого, 5; проспект Ленина, 48.

Враг атаковал Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением беспилотников ночью и утром 5 мая. В результате агрессии пострадали 11 мирных жителей, состояние троих оценивается как тяжелое. Один из дронов попал в квартиру на 6-м этаже многоэтажки, также зафиксированы повреждения здания.