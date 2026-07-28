Всем нуждающимся предоставят временное жилье после атаки БПЛА на дом в Чехове

Всем нуждающимся предоставят временное жилье после атаки БПЛА в Чехове Всем нуждающимся предоставят временное жилье после атаки БПЛА на дом в Чехове

Москва28 июл Вести.Всем нуждающимся предоставят временное жилье после атаки украинского беспилотника на многоэтажный дом в подмосковном Чехове. Об этом рассказал глава муниципального округа Михаил Собакин.

Рано утром 28 июля вражеский дрон попал в многоэтажный дом на улице Земской.

Сейчас на месте происшествия установлен и работает мобильный пункт приема граждан. Специалисты экстренных служб и правоохранители принимают всех, чье имущество пострадало: разбиты окна в квартирах, повреждены автомобили. Также продолжаем поквартирный обход. Каждому нуждающемуся мы предоставим временное жилье — никого не оставим без крыши над головой написал Собакин в своем канале в мессенджере МАХ

В микрорайоне продолжается оценка ущерба. До конца дня 28 июля будут составлены сметы всех работ, также начнется работа по восстановлению квартир.

Управляющая компания также принимает заявки, делает расчеты по замене окон. Всем жителям, которые официально будут признаны пострадавшими, обязательно будет оказана помощь, добавил чиновник.

Собакин заявил, что ситуация находится под контролем.