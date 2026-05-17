В Лобне пункт временного размещения для жителей открыли в школе после атаки БПЛА В подмосковной Лобне в школе №6 развернут ПВР для жителей

Москва17 мая Вести.В подмосковной Лобне после атаки беспилотников ВСУ власти организовали пункт временного размещения для жителей на базе одной из местных средних школ. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Мы понимаем, что многие сейчас испытывают тревогу. Если вы не чувствуете себя в безопасности - на базе школы №6 организован пункт временного размещения написала Анна Кротова

В настоящее время расчеты ПВО продолжают отражать атаку дронов, все городские службы работают в усиленном режиме.

Основные последствия ударов БПЛА зафиксированы в микрорайоне Красная Поляна. В частности, поврежден дом №7 корпус 3 на Спортивной улице.

Первый заместитель главы Владимир Зиновьев выехал на место для оценки ситуации. Представители администрации также направились по другим адресам, где отмечены последствия атаки беспилотников.

Жители могут получить медицинскую помощь в Центральной или Краснополянской поликлиниках.

Отмечается, что Краснополянское кладбище закрыто - там обнаружены обломки БПЛА, оперативные службы работают на месте.