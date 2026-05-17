Москва17 маяВести.В подмосковной Лобне после атаки беспилотников ВСУ власти организовали пункт временного размещения для жителей на базе одной из местных средних школ. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Мы понимаем, что многие сейчас испытывают тревогу. Если вы не чувствуете себя в безопасности - на базе школы №6 организован пункт временного размещения

написала Анна Кротова

В настоящее время расчеты ПВО продолжают отражать атаку дронов, все городские службы работают в усиленном режиме.

Основные последствия ударов БПЛА зафиксированы в микрорайоне Красная Поляна. В частности, поврежден дом №7 корпус 3 на Спортивной улице.

Первый заместитель главы Владимир Зиновьев выехал на место для оценки ситуации. Представители администрации также направились по другим адресам, где отмечены последствия атаки беспилотников.

Жители могут получить медицинскую помощь в Центральной или Краснополянской поликлиниках.

Отмечается, что Краснополянское кладбище закрыто - там обнаружены обломки БПЛА, оперативные службы работают на месте.