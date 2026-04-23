Жители поврежденных при новой атаке БПЛА жилых домов в Самаре переведены в ПВР

Жители поврежденных при новой атаке БПЛА жилых домов в Самаре переведены в ПВР Жители поврежденных при новой атаке БПЛА жилых домов в Самаре переведены в ПВР

Москва23 апр Вести.Жители жилых домов, поврежденных в Самаре при новой атаке украинских беспилотников, переведены в пункты временного размещения (ПВР). Об этом заявил глава города Иван Носков.

После вражеских ударов было проведено заседание городской комиссии по ЧС с участием правоохранительных структур, прокуратуры города, МЧС и Следственного комитета (СК).

Обследование контуров поврежденных зданий завершено, временно вводим режим повышенной готовности. Разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено. Жители переведены в пункты временного размещения, им обеспечено питание и психологическая поддержка написал он в своем канале в мессенджере MAX

Объявлен отбой угрозы подлета БПЛА к территории Самарской области.

Утром 23 апреля боевики ВСУ атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске — погиб один человек, еще несколько пострадали. Также обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Там пострадали несколько человек — один из них госпитализирован. Повреждена кровля, в строении частично выбило стекла.

Было приостановлено движение наземного общественного транспорта, также ограничено движение транспорта на прилегающих к месту удара улицах. В школах были перенесены занятия.