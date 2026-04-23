Mash: в Самаре украинский БПЛА врезался в 12-этажку

Москва23 апр Вести.В Самаре в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден 12-этажный многоквартирный дом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

Жители услышали взрыв около пяти утра. Поврежден фасад, ударной волной выбило окна. Обломки упали у дома. Жильцов выводят, экстренные службы оцепили территорию утверждается в публикации

Официальная информация об этой атаке и ее последствиях пока поступала.

Ранее ночью 23 апреля в Самарской области была объявлена тревога в связи с угрозой атаки БПЛА. В аэропорту Самары в целях безопасности введены ограничения на полеты.