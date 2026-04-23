За ночь в России в целях безопасности закрылись 10 аэропортов

Десять аэропортов за ночь закрылись в России За ночь в России в целях безопасности закрылись 10 аэропортов

Москва23 апр Вести.Самарский аэропорт Курумоч приостановил обслуживание рейсов в связи с усилением мер воздушной безопасности на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале пресс-служба Росавиации в мессенджере MAX

Ранее ночью 23 апреля в Самарской области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки БПЛА.

Аэропорт Курумоч стал десятым по счету, где было приостановлено авиасообщение нынешней ночью. Ранее Росавиация ограничила полеты в аэропортах Ульяновска, Нижнего Новгорода, Иваново, Ярославля, Череповца, Пензы, Саратова, Волгограда и Тамбова.